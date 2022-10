Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Paris au acuzat-o pe o femeie pentru moartea fetiței de 12 ani, gasita fara suflare intr-o valiza, in Paris. Se pare ca suspecta s-ar fi laudat ca a vandut organe și membre.

- Descoperire macabra in Paris: poliția franceza a gasit cadavrul unei fete de 12 ani intr-o valiza, pe o strada din oraș. Ea fusese data disparuta vineri, cand nu s-a mai intors acasa de la școala, iar familia a anunțat poliția.

- Trupul neinsufletit al unei femei a fost descoperit pe un camp de langa Popesti Leordeni, la doi pasi de Capitala. Femeia a fost gasita moarta, miercuri seara, pe un teren din apropierea Centurii Capitalei, de catre paznicul unui depozit din zona, care a alertat Politia. Anchetatorii n-au reușit inca…

- O femeie, in varsta de 39 de ani, a fost gasita fara suflare in casa din localitatea Dumbrava, mun. Chișinau. Descoperirea macabra a fost facuta de catre concubinul femeii, care a revenit din strainatate, transmite Unimedia . In aceasta dimineața, femeia a fost gasita de barbat, dupa care acesta a alertat…

- O romanca data disparuta pe 29 iulie a fost gasita moarta, pe 14 august, in portbagajul unei masini parcate in fata unui magazin din orasul italian Desenzano. Un miros urat și puternic ce provenea dintr-o mașina aflata in parcarea unui supermarket din localitatea Desenzano del Garda (provincia Brescia…

- Alessia Maria Raiciu a fost gasita moarta in propria locuința de catre parinții ei. Anchetatorii spun ca moartea s-ar fi produs in somn. Alessia Maria Raiciu, una dintre cele mai talentate baschetbaliste din Romania, a fost gasita moarta in propria locuința chiar in ziua in care ar fi implinit 18 ani.…

- Și-a pierdut fiica intr-un mod inca inexplicabil și care ridica multe semne de intrebare, insa pentru o mama nimic nu se compara cu faptul ca nu o va mai vedea niciodata și ca va trai o viața intreaga fara ea. The post „Nu pot și nu voi accepta vreodata pierderea fetiței mele”. O mama iși plange fiica…

- Actrița și cantareața Shonka Dukureh, in varsta de 44 de ani, care a interpretat-o pe Big Mama Thornton in filmul Elvis, a fost gasita fara suflare in casa ei din Nashville, Tennessee, potrivit Sky News și CNN.