- Secretarul de stat american Antony Blinken și-a amanat vizita programata in China, unde trebuia sa se intalneasca cu omologul sau chinez și cu președintele Xi Jinping, dupa ce un balon spion chinezesc a fost descoperit zburand pe teritoriul SUA. Intr-o conferința de presa la Pentagon, generalul Pat…

- Trump este acuzat de neglijenta fata de securitatea aeriana a Statelor Unite. „Nu-mi amintesc vreodata sa fi venit cineva in biroul meu sau sa fi citit ceva ca chinezii aveau un balon de supraveghere deasupra Statelor Unite”, a spus Esper, adaugand ca „mi-as aminti asta cu siguranta”.

- Guvernul SUA urmarește de citeva zile un balon de recunoaștere peste partea de nord a țarii. Acest lucru a fost anunțat de purtatorul de cuvint al Pentagonului, Patrick Ryder. Potrivit surselor NBC, autoritațile americane cred ca China a lansat balonul, dar asigura ca acesta nu reprezinta un pericol.…

- Secretarul de presa al Pentagonului, generalul de brigada Patrick Ryder, a declarat ca nicio forța militara americana nu a fost implicata in explozia de la Isfahan din weekend. Israelul, așa cum este politica sa in astfel de atacuri, nu a negat și nici nu a confirmat implicarea sa.Cu toate acestea,…

- Arsenalul nuclear chinez este pe cale sa se tripleze pana in 2035, ajungand la 1.500 de focoase nucleare, a indicat Pentagonul intr-un raport difuzat marti care a subliniat, de asemenea, perfectionarea constanta a fortelor aeriene chineze, transmite AFP. Washingtonul a identificat Beijingul drept principala…

- Intalnirea Biden - Xi Jinping din Bali va avea loc in contextul in care competitia geopolitica dintre cele doua tari continua pe dimensiunile cunoscute: aliante, tehnologie, capacitati militare si, in cazul Chinei, demersul de schimbare a actualei ordini internationale. Intr-un articol pentru The New…

- Intr-un acces de furie dupa retragerea trupelor ruse din Herson, filozoful ultranaționalist rus Aleksandr Dughin, supranumit ideologul lui Vladimir Putin, s-a dezlanțuit și a cerut ca liderul rus sa fie rasturnat de la putere și chiar executat, intr-o postare pe canalul sau de Telegram pe care ulterior…