Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ia in calcul introducerea obligativitatii vacccinarii anti-COVID ca reactie fata de raspandirea in Europa a noii tulpini de coronavirus, Omicron, mult mai contagioasa, a declarat sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Suntem in UE si daca se decide ceva ar fi bine sa ne conformam.…

- Uniunea Europeana ia in calcul introducerea obligativitatii vacccinarii anti-COVID ca reactie fata de raspandirea in Europa a noii tulpini de coronavirus, Omicron, mult mai contagioasa, a declarat sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Suntem in UE si daca se decide ceva ar fi bine sa ne conformam.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca este dreptul fiecaruia de a decide daca vrea sau nu sa se vaccineze impotriva Covid-19, excluzand o propunere a președintei Comisiei Europene privind obligativitatea, dar i-a ironizat pe cei care raspandesc teorii ale conspirației, potrivit unui interviu acodat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca nu sustine vaccinarea obligatorie, dar ca recomanda vaccinarea impotriva COVID-19. El a raspuns astfel unei declaratii a sefei CE, Ursula Von der Leyen, care a spus ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia in calcul introducerea obligativitatii vaccinurilor…

- Este timpul ca Uniunea Europeana sa „se gandeasca la vaccinarea obligatorie” impotriva Covid, a declarat miercuri sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, subliniind in acelasi timp ca guvernele statelor membre vor decide acest lucru. Uniunea Europeana ar trebui sa discute daca este necesara…

- Pentru prima oara in aceasta pandemie, de la Bruxelles se lanseaza ideea vaccinarii obligatorii in Uniunea Europeana. Este o discutie necesara, considera presedinta Comisiei Europene, mai ales in contextul raspandirii noii variante Omicron.

- Uniunea Europeana ar trebui sa discute daca este necesara vaccinarea obligatorie pentru a ajuta la combaterea cazurilor in creștere de COVID-19, precum și a noii variante Omicron, a declarat miercuri președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. ”Este nevoie de discutii si de o abordare comuna,…

- Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui sa discute despre vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19, ca raspuns la raspandirea variantei Omicron, a declarat, miercuri, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit The Guardian . Intrebata in cadrul unei conferințe de presa de la Bruxelles…