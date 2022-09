Stiri pe aceeasi tema

- Charles al III-lea a fost proclamat Rege al Marii Britanii, sambata, intr-o ceremonie ce a avut loc la Palatul St. James. Ceremonia care a fost transmisa in toata lumea a avut parte și de un moment inedit cand Charles a gesticulat vizibil nervos catre un consilier, deranjat de prezența pe masa a cutiei…

- Regele Charles al III-lea a fost proclamat oficial rege sambata de catre Consiliul de Ascensiune intr-o ceremonie care va fi urmata de salve de tun si de citirea proclamatiei in Londra si in principalele orase ale Regatului Unit – Edinburgh in Scotia, Belfast in Irlanda de Nord si Cardiff in Tara Galilor…

- Regele Charles al III-lea a sustinut un scurt discurs, iar apoi a citit si semnat documentul prin care a fost proclamat suveran britanic, in cea de-a doua parte a ceremoniei de la Palatul St James din Londra, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Regele Charles al III-lea va fi proclamat oficial monarh, in cadrul unei ceremonii ce va avea loc la Londra in orele urmatoare. Un organism ce dateaza din perioada anglo-saxona va confirma rolul regelui, la o reuniune ce va fi televizata pentru prima data. Charles a devenit rege in momentul in care…

- Charles al III-lea urmeaza sa fie proclamat in mod oficial rege sambata, in cursul unei reuniuni, la Londra, a Consiliului Succesiunii, anunta vineri intr-un comunicat Palatul Buckingham, relateaza AFP. Acest Consiliu se reuneste sambata, incepand de la ora locala 10.00 (12.00, ora Romaniei),…

- Printul Charles va fi proclamat oficial rege al Marii Britanii, sambata, in cadrul unei intruniri a Consiliului de Ascensiune ce se va desfasura la Palatul St. James, conform unui anunt facut vineri de Palatul Buckingham.

- Palatul Buckingham a anunțat ca sambata, la Londra, se va reuni Consiliul Succesiunii care il va proclama in mod oficial ca rege pe Charles al III-lea. Reuniunea Consiliului va incepe la ora locala 10.00 (12.00, ora Romaniei) la la Palatul St. James.

- Fiul cel mare al Reginei Elisabeta, Charles, va reveni vineri de la Balmoral la Londra, unde va fi numit oficial Regele Charles al III-lea, la Palatul St. James. Sotia sa, Camila, devine regina consort. (Rador/ FOTO cotidianul.ro)