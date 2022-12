Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 13 decembrie, legea plafonarii prețurilor la energie a fost promulgata și publicata in Monitorul Oficial, dar nu se va aplica automat pentru toți consumatorii. Pe site-ul ANRE vor fi publicate modele de declarații pe propie raspundere pentru a fi completate și depuse de clientiii casnici care…

- Vicepresedintele ANRE, Zoltan Nagy Bege a anuntat miercuri, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, ca joi va avea loc o discutie cu reprezentantii furnizorilor, pentru nelamuririle din legea privind plafonarea preturilor la energie. El a mentionat ca Autoritatea a publicat si un model de declaratie…

- Potrivit informațiilor ANRE, declarația pe proprie raspundere pentru a beneficia de prețuri plafonate la energie electrica, nu este obligatorie pentru toti consumatorii, ci doar in anumite situatii. Cine sunt romanii care nu trebuie sa depuna cerere pentru plafonarea prețului la energie. Ei vor beneficia…

- Legea plafonarii prețurilor la energie electrica a fost promulgata și vizeaza mai multe categorii de consumatori. Aceștia vor beneficia de un preț de 68 bani / kWh sau 80 de bani kWh, doar daca vor depune o declarație pe proprie raspundere.

- Premierul Nicolae Ciuca considera ca „este o solutie foarte buna” analizarea amendamentului propus de PSD, prin care plafonarea preturilor la energie sa se raporteze la consumul curent si nu la cel din anul 2021. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele Comisiei de Control a SIE, deputatul PSD Mihai Weber, cere ca plafonarea prețurilor la energie electrica și gaze naturale sa se aplice tuturor consumatorilor, fie ca este vorba despre persoane fizice sau societați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- PSD anunta, miercuri, intr-un comunicat oficial, ca va cere in coalitia de guvernare ca plafonarea preturilor la energie sa se raporteze la consumul curent si nu la anul 2021. Amendamentul PSD prevede ca pragurile maxime de consum pentru care se acorda compensari, respectiv de 100 si 300 kWh/luna,…

- Ordonanta de urgenta a guvernului privind plafonarea preturilor la energie intra astazi in dezbaterea comisiilor de specialitate din Senat. Cel mai probabil, documentul va fi modificat in legislativ, in conditiile in care atat reprezentantii puterii cat si cei ai opozitiei au depus amendamente la proiectul…