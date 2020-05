Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca decizia daca declaratia pe propria raspundere, folosita in cazul deplasarilor in timpul starii de urgenta, va fi necesara si in starea de alerta de dupa 15 mai va fi luata de Consiliul National pentru Situatii Speciale de Urgenta.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca Executivul pregateste o Ordonanta de urgenta cu toate masurile care au fost stabilite pentru perioada starii de urgenta care au generat drepturi, facilitati, avantaje pentru diferite categorii profesionale, precum somajul tehnic si zilele libere pentru parintii…

- Se pare ca autoritațile nu exclud prelungirea starii de urgența pe data de 15 mai in loc de relaxarea masurilor, intrucat exista deja 4 scenarii posibile, scrie Digi24. Scenariul este luat in calcul de autoritați, care mai au in lucru alte 3 variante, printre care inlocuirea starii de urgența cu stare…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca autoritatile au in evaluare toate posibilitatile dupa data de 15 mai: prelungirea starii de urgenta, instituirea starii de alerta, emiterea ordinului privitor la epidemie cu risc major, precum si varianta in care nu va fi necesara nicio forma speciala. O decizie…

