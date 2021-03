Declarația pe propria răspundere s-a modificat! Cum arată documentul și cum trebuie să îl completați Noile restrictii impuse de Guvern in hotararea care prelungeste starea de alerta cu inca o luna au intrat deja in vigoare de luni. Carantina de noapte incepe la ora 22, asadar nu vom mai avea voie sa iesim din case fara declaratie cu o ora mai devreme. Avand in vedere schimbarea orei, si ca ora 23:00 va deveni ora 22:00, toți cetațenii vor fi obligați sa aiba la ei declarația pe propria raspundere sau adeverința pentru angajator, in intervalul 22.00 - 05.00 Data fiind aceasta schimbare, a fost modificata și declarația pe propria raspundere, care poate fi accesata aici. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

