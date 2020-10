Declarația pe propria răspundere revine! Cum arată modelul și cine trebuie să o completeze FOTO Declarația pe propria raspundere revine! Cum arata modelul și cine trebuie sa o completeze FOTO Romanii care se intorc sau care pleaca din țara vor fi nevoiți sa completeze o declarație pe propria raspundere. Noua declarație pe propria raspundere a fost introdusa odata cu creșterea numarului de cazuri in Romania, dar și in alte zone din Europa și din lume. Pentru a intra pe teritoriul Romaniei, cetațenii trebuie sa semneze o declarație prin care iși dau acordul sa fie izolați, carantinați sau chiar spitalizați, in funcție de starea lor de sanatate din acel moment. Noua declarație pe propria raspundere… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

