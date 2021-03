Declarația pe propria răspundere necesară pentru a circula acolo unde sunt restricții Autoritațile romane au publicat noul model de declarație pe propria raspundere necesar pentru a circula in localitațile in care sunt in vigoare restricții de circulație dupa ora 20:00. Guvernul stabilit, joi, restricții mai dure. Astfel, unde sunt mai mult de 4 cazuri la mia de locuitori, circulația va fi interzisa dupa ora 20:00, vinerea și in weekend. Iar magazinele se inchid la ora 18:00. Acolo unde incidența depașește 7,5 la mie, restricțiile se aplica in toate zilele saptamanii. Modelul de declarație pentru localitațile care depașesc rata de incidența de 4 la mie, respectiv 7,5 la mie poate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

