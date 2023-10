Stiri pe aceeasi tema

- Budapesta și Varșovia au dat de ințeles ca ar putea bloca declarația summitului informal al UE care se desfașoara la Granada, vineri, daca partenerii europeni nu le vor asculta nemulțumirile, scriu AFP și The Guardian. Liderii celor 27 de state membre ale UE s-au intalnit vineri la summitul din Spania,…

- Premierul maghiar a declarat printre altele ca exista „multe intrebari” și „indoieli” cu privire la aderarea Kievului la UE, adaugand ca liderii blocului comunitar au nevoie de o discuție strategica pe aceasta tema, scrie The Guardian.Premierul maghiar Viktor Orban și-a inceput ziua de vineri postand…

- Șefa diplomației germane a reiterat luni promisiunea UE de a admite Ucraina, in debutul unei intalniri in care statele membre vor discuta despre modul in care pot ajuta suplimentar Kievul, in razboiul cu Moscova, scriu Politico și Handelsblatt.Miniștrii afacerilor externe din UE și șeful diplomației…

- Ungaria nu va sprijini Kievul in nicio problema in afacerile internaționale pana cand „Ucraina nu va restabili drepturile anterioare ale etnicilor maghiari de pe teritoriul sau”, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, in fața parlamentului de la Budapesta, scrie The Guardian . Ungaria a intrat…

- Ungaria nu va sprijini Kievul in nicio problema in afacerile internaționale pana cand „Ucraina nu va restabili drepturile anterioare ale etnicilor maghiari de pe teritoriul sau”, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, in fața parlamentului de la Budapesta, scrie The Guardian . Ungaria a intrat…

- Ungaria reclama ca Ucraina a restricționat drepturile celor 150.000 de etnici maghiari de a folosi limba materna, in special in secotrul educației. Daca „fostele drepturi ale etnicilor maghiari” nu vor fi restabilite, Ungaria nu va sprijini Ucraina in nicio problema de afaceri internaționale, declarat…

- Viktor Orban a anunțat ca Ungaria nu va mai sprijini Ucraina pe nicio problema din relațiile internaționale pana ce guvernul de la Kiev nu va restaura „vechile drepturi ale etnicilor maghiari de pe teritoriul sau”, scrie The Guardian. Premierul ungar a facut afirmația in parlamentul de la Budapesta.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anunțat duminica intr-un videoclip publicat online ca referendumul va coincide cu alegerile parlamentare din 15 octombrie. Migrația și securitatea vor fi subiecte centrale ale alegerilor in care partidul de guvernamant al lui Morawiecki, „Lege și Justiția” (PiS),…