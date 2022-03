Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a transmis marti ca odata cu incetarea starii de alerta nu vor mai fi aplicabile nici masurile speciale aplicabile in invatamant. „Ministerul Educatiei a transmis o nota catre toate inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti prin…

- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a informat vineri ca au inceput demersurile pentru transportul in centrul de la Arena Nationala, coordonat de Primaria Capitalei, a produselor colectate de unitatile de invatamant - centre de colectare, in cadrul campaniei "Ajutor pentru Ucraina".…

- Din cauza numarului tot mai mare de infectari din ultima vreme, autoritațile au adoptat noi restricții. Romanii nemulțumiți amenința cu proteste in fața Ministerului Sanatații, condus de Alexandru Rafila.Aceștia susțin ca li se incalca drepturile și reproșeaza autoritațile ca antiviralalele pentru tratamentul…

- Ministerul Educatiei schimba si anul acesta regulile pentru echivalarea titlului de doctor cu gradul didactic I, prin includerea unor exceptii, cum ar fi sustinerea inspectiei speciale nu cu un an inainte de inscriere, ci in timpul anului scolar in curs. De asemenea, au fost transmise inspectoratelor…