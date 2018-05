Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a prezentat azi o serie de condiții pentru semnarea unui nou acord nuclear cu Iranul, somând regimul islamist de la Teheran sa renunțe la "comportamentul negativ" și amenințând cu sancțiuni dure. Mike Pompeo a prezentat o serie de…

- Statele Unite ale Americii vor sa construiasca o "coalitie" internationala impotriva regimului de la Teheran si a "activitatilor destabilizatoare" ale acestuia, a anuntat Departamentul de Stat. Ideea va fi detaliata luni de secretarul de stat american Mike Pompeo in primul sau mare discurs de politica…

- Președintele iranian Hassan Rouhani anunța in ce condiții va ramane Iranul parte a acordului nuclear dupa retragerea Statelor Unite. Liderul de la Teheran spune ca iși dorește ca interesele țarii sale sa fie protejate, scrie Reuters. Rouhani susține ca decizia președintelui american Donald Trump este…

- Parlamentul de la Teheran a introdus miercuri o rezolutie prin care cere un raspuns 'proportional si reciproc' din partea guvernului dupa ce Statele Unite ale Americii si-au anuntat, marti, retragerea din acordul nuclear incheiat in iulie 2015 intre Iran si marile puteri, transmite Reuters, preluand…

- Presedintele Donald Trump a anuntat marti seara retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul. Declaratia sa de la Casa Alba a fost transmisa in direct la televiziuni si urmata imediat de semnarea decretului prin care se reintroduc sanctiunile impotriva regimului de la Teheran.

- Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a afirmat marti ca Statele Unite ale Americii (SUA) vor face ''o greseala'' daca se retrag din acordul privind programul nuclear iranian semnat in 2015 de Teheran cu sase mari puteri ale lumii (SUA, Rusia, Marea Britanie, Franta,…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a acuzat luni Statele Unite ca vor sa provoace o ”criza regionala” in Orientul Mijlociu, impingand Arabia Saudita sunnita sa infrunte Iranul siit, relateaza Reuters.Fostul director CIA, Mike Pompeo, abia instalat in functia de secretar de Stat…

- Iranul a declarat luni ca este in masura sa produca uraniu imbogatit in proportie de 20% 'in mai putin de 48 de ore' daca SUA ar renunta la acordul incheiat in 2015 intre Teheran si marile puteri privind programul nuclear iranian, a informat luni televiziunea al-Alam, citand un inalt responsabil…