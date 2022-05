Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat luni ca o eventuala aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana ar putea dura ''decenii'' si a propus, in paralel, crearea unei ''comunitati politice europene'' noi, care va putea primi ca membri tari precum Regatul Unit, relateaza AFP si DPA, scrie AGERPRES.…

- Președintele rus Vladimir Putin a avut marți o discuție telefonica de peste doua ore cu omologul sau francez Emmanuel Macron, caruia i-a transmis ca Occidentul sa faca presiuni asupra Kievului pentru a opri „atrocitațile”, au relatat agențiile de presa ruse, citate de Reuters și de presa franceza .…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si a exprimat luni speranta ca va obtine pentru tara sa in urmatoarele saptamani statutul de candidat la aderare la Uniunea Europeana UE , multumindu i Bruxellesului pentru celeritatea procesului, informeaza AFP.In timpul unei intrevederi la Kiev, Zelenski i…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat luni speranta ca va obtine pentru tara sa "in urmatoarele saptamani" statutul de candidat la aderare la Uniunea Europeana (UE), multumindu-i Bruxellesului pentru celeritatea procesului. In timpul unei intrevederi la Kiev, Zelenski i-a transmis…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a apreciat vineri ca pretentia omologului sau rus, Vladimir Putin, de a accepta numai plati in ruble, si nu in dolari sau euro, pentru livrarile de gaz catre Uniunea Europeana, nu este nici „posibila”, nici „contractuala”, scrie AFP. Aceasta cerere „nu este conforma…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari luni ca tara sa nu va ceda niciodata in fata ultimatumurilor din partea Rusiei, iar orase precum Kiev, Mariupol sau Harkov nu vor accepta ocupatia rusa, transmite Reuters, citata de Agerpres . ”Avem un ultimatum cu puncte in el. ‘Urmati-l si…

- Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a declarat luni ca a depus o cerere oficiala pentru ca Ucraina sa adere la Uniunea Europeana, in condițiile in care țara sa este in continuare atacata de forțele rusești. Astazi, el a semnat cererea de aderare a țarii pe care o conduce la Uniunea Europeana.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana chiar in timpul negocierilor ruso-ucrainene din Belarus. Zelenski a declarat luni ca țara ar trebui sa fie primita in Uniunea Europeana in procedura de urgența.