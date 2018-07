Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Borcea, 47 de ani, a fost azi eliberat azi condiționat, potrivit Digi 24. Acesta va ieși azi din inchisoare. Decizia a fost data de Tribunalul Ilfov și este una definitiva. Fostul acționar de la Dinamo a fost condamnat la 6 ani și 4 luni in "Dosarul Transferurilor", in martie 2014. Magistrații…

- Gabriela Cristea a facut marturisiri despre viața sa de mamica. Vedeta a fost emoționata cand a vorbit despre fiica sa. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a vorbit despre fiica sa, Victoria , la TV. Vedeta, care este casatorita cu muzicianul Tavi Clonda , a marturisit ca i se pare ca timpul…

- De ce obiect nu se desparte Gina Pistol niciodata. Vedeta le-a marturisit tuturor ce ascunde in geana și ce se gasește in permanența in ea. “Nu o sa va arat chiar tot. O mini trusa de machiaj, rimel, ceva de obraji, nu va arat tot ca nu are rost. Am doua telefoane și am nevoie de o baterie externa.…

- Cristi Borcea afla astazi daca va fi eliberat conditionat din inchisoare. Magistratii de la Tribunalul Ilfov judeca azi contestatia facuta de omul de afaceri. (Reduceri mari la jocuri PC) Pana acum, judecatorii au respins cele doua cereri facute de Borcea deoarece au considerat ca acesta nu a stat suficient…

- Se marita Valentina Pelinel cu Cristi Borcea in toamna? Cristi Borcea, fostul patron al clubului Dinamo, se afla in arest inca din 2014, dupa ce a fost condamnat in “Dosarul Transferurilor”. Are de ispasit 7 ani si 6 luni dupa gratii. In luna februarie a acestui an, magistratii instantei supreme au…

- Se pare ca Valentina Pelinel va ajunge la altar cu iubitul ei, omul de afaceri Cristi Borcea. Fostul model Valentina Pelinel are o relație cu omul de afaceri Cristi Borcea, cel care este condamnat in Dosarul Transferurilor . Din povestea lor de iubire a venit pe lume un baiețel, Milan . Deși Cristi…

- Fosta soție a lui Cristi Borcea o ține din afacere in afacere. Aceasta a inaugurat un resort spa pe litoralul romanesc. Mihaela Borcea, prima soție a lui Crist Borcea, condamnat in Dosarul Transferurilor, este foarte activa in planul afacerilor. Dupa ce de curand a inaugurat o terasa-club in Capitala,…

- Fostul model Valentina Pelinel l-a surprins intr-o frumoasa ipostaza pe fiul ei, Milan, chiar in ziua de Paște. In luna iunie a anului 2016, Valentina Pelinel a devenit mama pentru prima oara . Atunci, blonda a adus pe lume un baiețel, care a primit numele Milan. Puștiul este rezultatul poveștii de…