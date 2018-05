Stiri pe aceeasi tema

- Dupa alegerile din iunie, Turcia va deveni republica prezidențiala, ceea ce da președintelui puteri mai mari asupra politicilor economice ale țarii. Lira turcească a coborât până la un nou minim istoric, după ce preşedintele Recep Tayyip Erdogan şi-a anunţat…

- Lira turceasca a coborat, marti, pana la un nou minim istoric dupa ce presedintele Recep Tayyip Erdogan si-a anuntat intentia de a-si majora controlul asupra economiei si asupra politicii monetare, daca va castiga alegerile de luna viitoare, transmite Bloomberg. In data de 24 iunie, in Turcia,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6289 lei/euro, in scadere cu 0,13% fata de nivelul atins vineri, acesta fiind cel mai mic nivel din ianuarie pana in prezent. Totodata, francul elvetian a ajuns la cel mai mic nivel din ianuarie 2015 pana in prezent, conform…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care se pregateste pentru alegerile anticipate pe care le-a convocat pentru 24 iunie, a promis duminica noi operatiuni militare transfrontaliere, dupa modelul recentelor ofensive desfasurate de armata turca in nordul Siriei impotriva jihadistilor si a unei…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a provocat furie in Grecia cu propunerea sa ca doi ofiteri vamali greci retinuti in Turcia din martie sa fie trimisi la schimb pentru opt ofiteri turci care au cerut azil politic in Grecia, scrie The Guardian potrivit News.ro . Duminica, presedintele grec…

- SUMARUL DIMINEȚII, 2 aprilie Libertatea.ro va prezinta sumarul dimineții de 2 aprilie 2018. Va oferim o selecție a celor mai importante evenimente care au avut loc, in Romania, dar și in intreaga lume. Laboratorul spațial al Chinei s-a pabușit . Stația spațiala chineza Tiangong-1 a reintrat in atmosfera…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, s-a declarat ''extrem de intristat'' vineri de pozitia ''total eronata'' a Parisului, care a propus o mediere intre Ankara si o forta arabo-kurda impotriva careia armata turca lupta in nordul Siriei, relateaza AFP. …

- Scaderea ratei somajului in Germania a continuat in martie pe masura ce companiile din cea mai puternica economie e Europei au dat un impuls fortei lor de munca pentru a tine pasul cu comenzile, scrie Bloomberg. Rata somajului a scazut cu 5,3% in luna martie a anului acesta, a spus Agentia…