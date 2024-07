Liderii celor 32 de tari NATO, reuniti la Washington, au stabilit principalele directii, orientari si principii ale aliantei in raport cu situatia actuala de securitate, in care Ucraina joaca un rol central. Potrivit Declaratiei summitului, NATO sprijina "calea ireversibila" a Ucrainei de a se alatura aliantei in viitor, informeaza news.ro.