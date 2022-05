Uniunea Europeana, Statele Unite și mai mulți parteneri internaționali au propus o Declarație privind viitorul internetului, care stabilește viziunea și principiile pentru un internet de incredere. Semnatarii se declara in favoarea unui internet deschis, liber, mondial, interoperabil, fiabil și sigur și iși afirma angajamentul de a proteja și a respecta drepturile omului in mediul online și in lumea digitala. Pana in prezent, declarația a fost susținuta de 60 de parteneri, inclusiv de toate statele membre ale UE, iar alte țari le vor urma exemplul in saptamanile care urmeaza. Declarația privind…