- Organizația Mondiala a Sanatații a aprobat, marți, vaccinul Sinovac COVID-19 pentru utilizare de urgența pentru adulți de 18 ani și peste aceasta varsta. Este a doua autorizație de acest tip pe care organizația o acorda unei companii chineze, dupa Sinopharm, scrie euronews.com . Intr-o declarație facuta…

- Ministerul sanatații din Vietnam a detectat o noua varianta suspectata de coronavirus. Ar fi vorba despre un hibrid din doua tulpini extrem de contagioase. „O noua varianta de coronavirus cu caracteristici din variantele existente din India și Marea Britanie a fost detectata in Vietnam pentru prima…

- Este posibil sa fie detectate mai multe variante de coronavirus, dar acum ”știm ce sa facem”, a declarat vineri un expert din cadrul Organizației Mondiale a Sanatații, relateaza Reuters. ”Mi-aș dori ca teama (de variante) sa se transforme in ceva productiv, ceva de putere”, a declarat Maria van Kerkhove,…

- Varianta indiana a coronavirusului, B.1.617, a fost detectata in 44 de țari, anunța Organizația Mondiala a Sanatații. Aceasta varianta a fost descrisa de OMS drept „ingrijoratoare”. In continuare, in India, țara devastata de pandemia de coronavirus, numarul cazurilor zilnice de COVID-19 este in creștere,…

- Cancelarul german Angela Merkel a chemat la angajarea unui dialog cu China asupra aprobarii reciproce a vaccinurilor pentru a contracara pandemia de coronavirus, in timpul unor discutii online cu premierul Li Keqiang, informeaza miercuri DPA. "Nu putem stapani aceasta pandemie decat in comun", a declarat…

- Cercetatorii din Mexic au creat o noua masca de protecție, pe care oamenii o pot purta doar pe nas in timp ce mananca. O masca nazala, o inovatie impotriva Covid-19 care lasa gura libera si poate fi folosita la masa, nu a fost aprobata de catre autoritatile sanitare, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- OMS, despre schimbarea vaccinului anti-Covid intre cele doua doze: „Nu exista date adecvate pentru a ne pronunța daca este un lucru care poate fi facut” OMS despre schimbarea vaccinului anti-Covid intre cele doua doze: „Nu exista date adecvate pentru a ne pronunța daca este un lucru care poate fi facut”…

- Preoții și rudele pacienților internați cu Covid 19 vor putea vizita bolnavii, in condiții speciale de siguranța. Se va permite accesul preoților și la inmormantari, pastrandu-se insa același numar restrans de participanți. Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, a declarat joi ca exista in lucru un Ordin…