- Avertismentul a fost formulat joi de catre experti ai firmei de consultanta EY Romania, in cadrul unei mese rotunde dedicate principalelor modificari fiscale survenite in ultimele luni, potrivit Digi24. O constatare a EY Romania a fost aceea ca inspectorii vor avea mult mai mult timp decat…

- Declarația fiscala unica (formularul 212) privind impozitarea și taxarea veniturilor extrasalariale devine titlu executoriu la scadența obligațiilor de plata. Cu alte cuvinte, Fiscul folosește direct informațiile din aceasta declaratie pentru a soma neplatitorul și este posibil sa-l execute silit mai…

- Contribuabilii vor putea depune online Declaratia unica incepand cu data de 16 mai, iar in saptamanile urmatoare acestia vor primi prin posta parola de acces in mediul virtual, a declarat, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen...

- Ordonanta de urgenta privind Declaratia unica a fost publicata vineri in Monitorul Oficial si, asadar, a intrat in vigoare. Actul normativ aduce multiple modificari in sfera impozitului pe venit si a asigurarilor sociale pentru persoanele ce realizeaza venituri extrasalariale (venituri din…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, care a precizat ca actul normativ "schimba fundamental" mecanismul de plata a contributiilor. "Această ordonanţă de urgenţă…

- Conducerea Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) a anunțat, miercuri, ca noul mecanism fiscal propus prin lansarea Declaratiei unice „nu este simplu si necesita efort din partea contribuabililor”. „Desi au fost aduse imbunatatiri importante, noul mecanism…

- Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net anual, altele decat veniturile din arendare, au obligatia sa depuna Declaratia unica in termen de 30 de zile de la incheierea contractului intre parti.