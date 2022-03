Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a devenit, in doar patru zile, cel mai contestat președinte din lume. Și-a trimis armata in estul Ucrainei, joi dimineața, pe fondul neințelegerilor cu Volodimir Zelenski, pro-occidental, lider care iși dorește aderarea la UE și NATO. Decizia a infuriat Moscova, care a dat unda verde…

- Putin și-a gasit gasit suport. Intr-o lume care, cel puțin la nivel declarativ, condamna gestul lui Vladimir Putin de a ataca Ucraina, exista și excepții. Una dintre ele, Siria. Mai exact, președintele Republicii Arabe Siriene Bashar Assad. „Președintele sirian și-a exprimat sprijinul puternic pentru…

- Cum „justifica” Rusia invazia: Obiectivul este sa-i „elibereze” pe ucraineni „de opresiune” Cum „justifica” Rusia invazia: Obiectivul este sa-i „elibereze” pe ucraineni „de opresiune” In cursul zilei de vineri, 25 februarie, Serghei Lavrov, ministrul de externe rus a sustinut ca obiectivul invaziei…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 10 Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a sustinut vineri ca obiectivul invaziei ruse in Ucraina este sa-i „elibereze” pe ucraineni „de opresiune”,…

- Vladimir Putin va descoperi ca a greșit grav daca Rusia invadeaza Ucraina. Declarația a fost facuta de premierul britanic Boris Johnson, adaugand ca Moscova pare hotarata sa faca o invazie la scara larga.

- Ucraina ar fi dispusa sa renunțe la aspirațiile privind apartenența la NATO daca asta ar preveni un eventual razboi cu Rusia. Declarația a fost facuta de ambasadorul ucrainean in Marea Britanie, Vadym Prystaiko, la postul de radio BBC. Washingtonul se așteapta la o invazie rusa in orice clipa. In acest…

- De unde vin soldații americani? Se intreaba lumea. Statele Unite vor trimite aproape 3.000 de militari suplimentari in Polonia și Romania pentru a proteja Europa de Est de o potențiala escaladare a crizei legate de masarea trupelor ruse in apropierea Ucrainei, au declarat miercuri oficialii americani…

- Rusia declara inadmisibil sa se desfașoare exerciții NATO langa granițele sale, anunța presa de la Moscova. O declarație in acest sens a venit de la Dmitri Kozak, adjunctul șefului Administrației Prezidențiale a Rusiei. „Acest lucru este inadmisibil. Se desfașoara manevre ample ale forțelor armate ale…