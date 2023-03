Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a cerut Republicii Moldova sa puna capat "retoricii confruntationale antiruse", dupa adoptarea de catre Parlamentul de la Chisinau a unei declaratii care denunta operatiunea rusa din Ucraina, relateaza AFP.

- Parlamentul Republicii Moldova condamna razboiul impotriva Ucrainei. Declarația a fost adoptata cu votul deputaților PAS in timp ce deputații de opoziție nu se aflau in sala. Parlamentarii solicita Federației Ruse sa inceteze imediat activitațile militare in Ucraina și sa retraga necondiționat toate…

- Declarația Parlamentului Republicii Moldova cu privire la agresiunea Federației Ruse impotriva Ucrainei o fost susținuta in cadrul ședinței de astazi, 2 martie, cu votul a 55 de deputați.

- Scandal in Parlament. Deputații BCS au parasit ședința in semn de protest, din cauza faptului ca PAS nu a acceptat introducerea pe ordinea de zi a unei declarații cu privire la agresiunea Federației Ruse impotriva Ucrainei. Deputatul BCS, Vladimir Voronin, a propus sa fie elaborat un document comun,…

- Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care cere țarilor UE sa ia in considerare trimiterea de avioane de lupta la Kiev, sa foloseasca bunurile inghețate rusești pentru reconstrucția Ucrainei, sa extinda sancțiunile impotriva Rusiei și sa inceapa negocierile privind aderarea Ucrainei la…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, marti, la Summitul Uniunea Europeana - Balcanii de Vest, care va avea loc la Tirana, a transmis azi Administrația Prezidențiala. Șeful statului va prezenta pozitia Romaniei de sustinere a avansarii procesului de extindere a Uniunii Europene, pe baza meritelor…