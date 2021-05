Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Panțiru a adus-o in avantaj pe FCSB in meciul cu FC Botoșani, dupa o gafa imensa comisa de portarul moldovenilor, Eduard Pap. Meciul FCSB - FC Botoșani poate fi urmarit AICI! In minutul 70, la 1-1, Panțiru, intrat pe teren in locul accidentatului Moruțan cu 7 minute inainte, reușea sa profite…

- Toni Petrea (46 de ani), antrenorul de la FCSB, a susținut o conferința de presa inainte de meciul cu FC Botoșani, din prima etapa a play-off-ului. FCSB - FC Botoșani se joaca la Giurgiu duminica, 18 aprilie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro; „Ne așteapta un meci cu o echipa foarte…

- Acestuia nu ii place sa fie criticat cand nu joaca la cel mai inalt nivel, spunand ca aceste lucruri ii afecteaza jocul.Totul a fost dezvaluit de Valeriu Iftime, patronul lui FC Botosani, care s-a intalnit cu omul de 30 de milioane de euro de la FCSB in Bucuresti.Pentru a vedea ce a declarat Valeriu…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.942 de cazuri noi de COVID-19, iar 134 de romani au murit, dupa ce s-au infectat cu SARS-COV-2. Un deces a fost inregistrat la categoria de varsta 20-29 ani. Comunicatul autoritaților: Pana astazi, 9 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 998.555…

- La raportarea de astazi, cele mai multe cazuri noi au continuat sa se inregistreze in Capitala, care inregistreaza insa o scadere in raport cu ziua precedenta. Vorbim despre 865 de cazuri noi, fața de 1109 (miercuri).Numar mare de cazuri noi de infectare au fost inregistrate, de asemenea, și in județele…

- Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, este increzator ca echipa sa poate obține o victorie in meciul cu FCSB care se joaca in Moldova. FC Botoșani și FCSB se intalnesc in aceasta seara, de la ora 20:30, in capul de afiș al etapei #25 din Liga 1. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe…

- „Incearca sa toarne gaz pe foc și sa aprinda un razboi politic”. Declarația aparține deputatului PSRM, Vasile Bolea, urmare a declarațiilor facute de Maia Sandu, dupa decizia Inaltei Curți de a declara neconstituțional decretul prin care Natalia Gavrilița a fost numita repetat la funcția de premier.…