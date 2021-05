Declarația beneficiarului real pe 2021: riști sau nu amendă după anunțul de amânare a termenului Noul termen pentru depunerea declarației beneficiarului real ar urma sa fie 1 octombrie 2021, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența aflat în dezbatere publica. Ce se întâmpla însa daca depui sau ai depus deja situațiile financiare pâna la intrarea în vigoare a ordonanței de urgența? Am strâns de pe forumuri și grupuri de discuții situații care pot fi grupate în doua tipuri de cazuri. Citește pe StartupCafe.ro ce firme ar fi sau nu pasibile de amenda daca nu depun declarația privind beneficiarul real.





Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro Citește pe.ro ce firme ar fi sau nu pasibile dedaca nu depun declarația privind beneficiarul real.

Stiri pe aceeasi tema

- ​Ministerul Economiei a publicat noi un proiect de ordonanța de urgența prin care propune modificarea Codului fiscal, pentru ca firmele care participa la la târguri și expoziții externe sau care își fac publicitate în strainatate sa beneficieze de reducere a impozitului în funcție…

- Rata de infectare din București a scazut sub 3 la mia de cazuri, de la 3,09 in ziua precedenta, astfel incat Capitala iese din zona roșie.Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta va fi convocat, cel mai probabil, la 48 de ore dupa ce rata de infectare a scazut sub 3 cazuri la mia…

- Țara a comandat 50 de milioane de doze de vaccin, a anunțat ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca.Anunțul privind autorizarea vaccinului rusesc vine in contextul in care campania de imunizare a incetinit din cauza lipsei serurilor. De aceea, autoritațile sanitare au decis ca rapelul pentru vaccinul…

- Partidul Actiune si Solidaritate examineaza posibilitatea de a contesta la Curtea Constitutionala hotararea Parlamentului privind instituirea starii de urgenta. Declaratia a fost facuta de deputatul PAS Sergiu Litvinenco, care considera ca a fost incalcata procedura.

- Ce amenda risti daca nu porti masca in locuri publice, daca te deplasezi dupa ora 22 fara justificare sau chiar ziua, in zonele carantinate. Lista amenzilor valabile incepand de duminica. Raed Arafat susține ca este posibil ca numarul de cazuri de Covid-19 sa mai creasca in Romania, insa autoritațile…

- „Grupul consultativ de experti al OMS privind vaccinarea a examinat datele si este in contact strans cu Autoritatea Europeana a Medicamentului (EMA). Si ne vom reuni maine (marți - n.red.)”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus in cadrul unei conferinte de presa.Anunțul vine dupa ce mai multe tari…

- Timișoara și patru localitați invecinate au intrat in carantina, incepand de luni, dupa ce rata de infectare a trecut de 7. Deplasarea se va face cu declarație pe proprie raspundere. In timpul weekendurilor masurile sunt mai stricte, in sensul in care vor fi deschise doar magazinele alimentare, farmaciile,…

- Avand in vedere sesizarile primite din partea consumatorilor, ANRE anunța ca a demarat și a finalizat acțiunile de control desfașurate la furnizorii de energie electrica.Au fost verificate modul de organizare si funcționare a centrelor de telefonie (call-center); respectarea obligației de a comunica…