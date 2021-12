Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul AUR, Pop Darius a votat impotriva noului Guvern. Mesaj de indemn fața de cei cu dragoste de țara: “Cu toata puterea pe care o avem, AUR a votat impotriva, dar nu a fost suficient. Cu ajutorul aliatului nostru, poporul, Romania va fi cu adevarat libera! Prefer sa cred ca stramoșii noștri nu…

- Romania și Statele Unite sunt angajate sa lucreze impreuna pentru a avansa in indeplinirea criteriilor de admitere a Romaniei in Programul Visa Waiver, se arata in Declarația comuna privind cea de-a Șaptea...

- Comitetul Olimpic Roman va beneficia de o parte din taxele incasate din jocurile de noroc, dupa cum prevede un proiect de lege adoptat marți de deputați. Actul normativ reglementeaza acordarea a 1% din taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de…

- De anul viitor, copiii ar putea avea noi materii obligatorii in programa scolara: Educatie Juridica si Educatie Antreprenoriala. Noile discipline vor fi studiate obligatoriu atat la clasele primare, cat si in gimnaziu. Legea a fost votata pe 19 octombrie de Senatul Romaniei, in calitate de camera decizionala,…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila este de parere ca este puțin probabil ca in urmatoarea perioada persoanele nevaccinate sa scape de infectarea cu Covid-19. Profesorul considera ca tulpina care este dominanta in prezent, Delta, se transmite de trei ori mai repede decat varianta inițiala a virusului. „Totusi,…

- Muzeul National Brukenthal, cel mai vechi din Romania, mai poate fi vizitat incepand de marti doar de adultii vaccinati sau care au avut COVID-19 si de copiii care au 12 ani sau o varsta mai mica, dupa ce incidenta din municipiul Sibiu a trecut de sase la mia de locuitori. “Incepand cu data de 5.10.2021,…

- „Vrem sa cream o alternativa la varsta de pensionare. Pentru cei care au stagiul de cotizare mai mare decat stagiul deplin, sa nu exista varsta de pensionare, in generall”, a declarat Dan Perciun, presedintele Comisiei parlamentare pentru protectie sociala, sanatate si familie. „Sa mergem pe ideea…

- Prețul la gaz pentru Republica Moldova depinde direct de relațiile țarii noastre cu Federația Rusa. Declarația a fost facuta de catre deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor Corneliu Furculița la REN Moldova. “Daca Guvernul Republicii Moldova va ieși cu declarații neprietenoase la adresa Federației…