Stiri pe aceeasi tema

- Facilitațile din IT, construcții, agricultura sau industria alimentara sunt modificate incepand de astazi – 1 noiembrie 2023. In cazul multor persoane inseamna venituri mai mici daca firmele la care lucreaza nu le majoreaza sumele. Practic, se duc mai mulți bani catre stat.

- Premierul PSD Marcel Ciolacu a declarat, marti, ca principiul de baza care a fost stabilit in sedinta coalitiei de guvernare pentru noua lege a pensiilor este „pensii egale, pentru munca si contributii egale” si a anuntat ca pensiile vor creste de doua ori anul viitor. „Pensiile vor creste de doua ori…

- A fost adoptata ordonanta de urgenta pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru domeniile constructii, sector agricol si industria alimentara. Ce salarii vor incasa lucratorii din aceste domenii? Afla din randurile de mai jos! Guvernul a adoptat noile valori ale…

- OFICIAL: Majorarea salariului de baza in construcții, agricultura și industria alimentara, pe masa Guvernului. Cat va fi brutul Majorarea salariului de baza in construcții, sectorul agricol și industria alimentara se afla pe masa Guvernului și urmeaza sa fie aprobat in ședința de marți. Documentul oficial…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, miercuri, ca a convenit, impreuna cu patronatele si sindicatele, in Consiliul National Tripartit, noile valori ale salariilor minime in constructii, agricultura si industria alimentara. Atat noul salariu minim in constructii, de 4.582 de lei, cat si cel din agricultura…

- Nivelul salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata pentru domeniul construcții, precum și cel pentru sectorul agricol și industria alimentara au fost agreate astazi in reuniunea Consiliului Național Tripartit și pentru Dialog Social, prezidata de premierul Marcel Ciolacu, a anunțat miercuri…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi majorarea salariului minim cu 10%. Pentru salariații din construcții, agricultura și industria alimentara salariile vor ramane, pentru moment, la fel.„Calculele prezentate in aceasta dimineața de Ministrul Finanțelor arata ca, in urma introducerii asigurarilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi majorarea salariului minim cu 10%. Pentru salariații din construcții, agricultura și industria alimentara salariile vor ramane, pentru moment, la fel. „Calculele prezentate in aceasta dimineața de Ministrul Finanțelor arata ca, in urma introducerii asigurarilor…