Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anunțat ca Guvernul va aproba in sedinta de miercuri studiul de fundamentare privind constructia si operarea segmentului de autostrada Ploiesti – Comarnic – Brasov si privind operarea autostrazii Bucuresti – Ploiesti. „Astazi aprobam studiul de fundamentare privind constructia…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, un proiect de hotarare privind studiul de fundamentare pentru autostrada Bucuresti - Ploiesti - Comarnic - Brasov, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Este vorba despre primul proiect ce va fi realizat in parteneriat public-privat.…

- Guvernul urmeaza sa adopte in sedinta de miercuri, 29 august, studiul de fundamentare pentru Autostrada Ploiesti-Brasov, proiect care urmeaza sa fie realizat in baza OUG 39/2018 privind parteneriatul public privat.Potrivit premierului Viorica Dancila, pana la sfarsitul acestui an trebuie sa…

- Guvernul va adopta in sedinta de joi un proiect de ordonanta de urgenta privind aprobarea Programului de investitii in domeniul culturii, precum si pentru modificarea unor acte normative, informeaza Agerpres. Conform unei informari a Executivului, un alt proiect de ordonanta de urgenta aflat…

- Guvernul se reunește marți in ședința. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni seara, la TVR, ca amnistia sau gratierea nu au fost subiecte de discutie la intalnirea de luni in cadrul coalitiei cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, dar o astfel de masura trebuie analizata daca este oportuna…

- Fost ministru al Educației, Pricopie trage un semnal de alara și ii recomanda premierului Viorica Dancila sa nu iși asocieze numele cu un astfel de act normativ. „Potrivit unor surse media, in ședinta de guvern de maine, ar urma sa fie adoptata o ordonanța de urgența prin care sa fie reglementate…

- Guvernul a adoptat joi ordonanta de urgenta pentru infiintarea Autoritatii Nationale pentru Formare Profesionala Initiala in Sistem Dual din Romania, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu."In sedinta de astazi a Guvernului a fost adoptata, printr-o ordonanta de urgenta,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat, miercuri, ca legea pentru aprobarea OUG nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania si infiintarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere este neconstitutionala. Potrivit unui comunicat…