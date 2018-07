Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 31 mai, pentru 335 de mii de elevi a rasunat ultimul sunet de clopoțel. Astfel, in toate școlile din Moldova a fost organizate serbari solemne. Incepand de astazi, elevii claselor primare ies in vacanța pe timp de trei luni, iar absolvenții clselor a XII-a vor susține examenul de Bacalaureat.

- Sunt un om crescut pe ulițele satului romanesc, pe ulițele ce odinoara erau pline de zumzetul copiilor, de freamatul și bucuria horelor și tot ce e specific unui sat din munții Vrancei. Am invațat inca de mica faptul ca a darui din puținul tau nu este un gest extrem, face parte din…

- Ilie Nastase trece prin momente de cumpana, dupa ce vineri s-a ales cu doua dosare penale, iar sora sa, Georgeta Kornmann, s-a stins din viata in aceeasi zi. Multi conationali au sarit la gatul lui "Nasty" si l-au pus la zid pentru scandalul creat in trafic, insa avem dovada ca, in ciuda derapajelor…

- Pe 2 iunie, copiii care știu sa joace baschet și au varsta intre 6-14 ani, indiferent ca sunt fete ori baieți, sunt așteptați la a doua ediție a Cupei „Streetball 3×3”, care va avea loc pe platoul de langa hotelul barladean Moldova. Competiția este organizata de Asociația Baschet Club (ABC) „Sonicks…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a fost invitat vineri, 20 aprilie, la Pitesti, unde a luat parte la un eveniment intitulat Simfonia Lalelelor, cea mai mare expozitie florala din Romania. La ceremonia de inaugurare a expozitiei, sute de copii de gradinita si elevi au fost pusi sa defileze in fata premierului…

- Medicii infectionisti au remarcat ca epidemia de rujeola s-a mutat din vestul tarii, in est. Spitalul de referinta in domeniul bolilor infectioase din Moldova a organizat un pavilion pentru copiii bolnavi de rujeola.

- Regulamentul cu privire la stabilirea si plata indemnizatiei zilnice pentru copii, ce urmeaza sa fie aprobat miercuri, 18 aprilie, la ședința Guvernului, prevede stabilirea si acordarea indemnizatiei zilnice pentru copiii ramasi fara parinți.