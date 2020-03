Declară Klaus Iohannis stare de urgență? Sorin Roșca Stanescu Romania se confrunta simultan cu mai multe provocari. Epidemia de coronavirus, care se poate transforma in pandemie. O contracție amenințatoare a economiei mondiale, cu efecte posibil devastatoare asupra fragilei economii naționale. Asaltul migranților, care nu este exclus sa nu poata fi blocat de armata bulgara. Acest complex de imprejurari este agravat de The post Declara Klaus Iohannis stare de urgența? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

