- Dacian Cioloș, copreședinte al USR PLUS și europarlamentar, le-a transmis miercuri seara secretarilor de stat demiși de premierul Florin Cițu ca nu au facut nimic greșit, ci sunt ”victime ale unui prim-ministru care abuzeaza de o funcție” in care a ajuns și cu ajutorul voturilor lor. In mesajul postat…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca secretarii de stat ai USR PLUS vor fi destituiti. Deciziile de eliberare din functie a unor secretari de stat de la mai multe ministere, din aparatul propriu al vicepremierului, de la Agentia Natioala de Administrare Fiscala, dar si de la Departamentul pentru Romanii…

- Au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei decretele prin care a fost demis din functie ministrul Justitiei, Stelian Ion si cel prin care a fost numit ministru interimar al Justitiei Lucian Bode.Potrivit Monitorului Oficial al Romaniei, a fost semnat decretul pentru revocarea din functie a unui…

- Mioara Costin a fost eliberata, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Florin Citu. Decizia a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. Intrebat miercuri daca e real sau nu documentul anti – Orban aparut in spațiul public,…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, vineri, ca demisia unui consilier din Guvern este o decizie care apartine echipei din care acesta face parte. Mioara Costin a fost eliberata, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Florin…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Cosmin-Constantin Baciu a fost eliberat din functie la o zi dupa ce a fost numit, potrivit unei decizii a prim-ministrului Florin Citu publicata vineri in Monitorul Oficial. Cosmin-Constantin Baciu fusese numit in functie joi. “Incepand cu data intrarii in…

- Agentia Nationala pentru Infrastructura in Sanatate baga iar zazanie intre premier și liderii USR-PLUS. In timp ce Florin Cițu a spus ca inființarea Agenției nu a fost aprobata de coaliția de guvernare și ca nu o susține, Ludovic Orban și liderii USR-PLUS, in frunte cu Dan Barna și Ioana Mihaila,…