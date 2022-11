Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a salutat, marti, adoptarea declatatiei ministrilor de Externe NATO in cadrul reuniunii pe care a gazduit-o la Bucuresti. Documentul reitereaza sprijinul pentru Ucraina, importanta regiunii Marii Negre, condamarea agresiunii Rusiei si atacurile rusesti asupra…

- Alerte de raid aerian au fost emise astazi, 29 noiembrie, pe intreg teritoriul Ucrainei, dar deocamdata nu au existat nici un fel de rapoarte privind noi atacuri rusesti cu rachete, relateaza Reuters. Volodimir Zelenski a avertizat duminica seara ca urmeaza noi atacuri masive ale rușilor in aceasta…

- Secretarul american de stat Antony Blinken se afla la București, unde participa la Reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre NATO, organizata in perioada 29-30 noiembrie. Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat ca este minunat sa se intoarca din nou la Bucuresti, el aratand…

- Ministrii de externe din cele 30 de state membre ale Aliantei Nord-Atlantice, dar si din tari partenere, vin la Bucuresti ca sa discute, marti si miercuri, despre cele mai urgente probleme ale blocului militar chiar in vecinatatea unui razboi de agresiune fara precedent in Europa ultimelor opt decenii. …

- Reuniunea ministrilor Afacerilor Externe din tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice incepe marti, la Bucuresti, fiind primul eveniment de nivel inalt al NATO intr-un stat de pe Flancul Estic, dupa agresiunea armata a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei.Evenimentul este gazduit, in numele Romaniei,…

- Helmut Scholz este un eurodeputat german care face parte din stanga radicala și s-a aflat mai tot mai tot timpul pe o poziție pro-ruseasca. Anume Sholz a fost cel care, in 2012, a sarit in apararea postului de televiziune comunist NIT. Tot el a cerut, sub garanție proprie, eliberarea in 2016 a lui Grigore…

- Oficialul spune ca atunci s-a hotarat ca Ucraina și Georgia sa devina membre ale alianței militare. "Cand NATO a decis la București ca Georgia și Ucraina vor deveni membre ale Alianței, am spus ca aceasta decizie a pus o bomba cu ceas la baza securitații europene și daca aceasta decizie nu va fi revizuita,…

- Presedintele PMP Prahova, Catalina Bozianu, sustine aderarea Republicii Moldova la NATO, considerand ca factorii de decizie aflati la conducerea tarii ar trebui sa se focuseze mai mult pe acest obiectiv. Bozianu a facut o paralela cu situatia actuala in care se regaseste Ucraina, considerand…