Calatorii romani, care vin din tari africane, unde a aparut noua varianta de COVID-19, intra in carantina, a declarat, sambata, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Epidemiologul spune ca in continuare vaccinarea este solutia oportuna pentru protectie impotriva COVID-19. Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila si seful DSU Raed Arafat au susținut, sambata declaratii de presa la Guvern. Alexandru […] Articolul Deciziile Guvernului privind noua tulpina: Romanii care vin din zonele afectate vor fi carantinați pentru 14 zile apare prima data in Observator de Argeș .