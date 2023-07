Deciziile de la Vilnius vor asigura României un nivel superior de protecţie şi apărare Administratia Prezidentiala a informat ca, la summitul de la Vilnius, care are loc intr-un moment critic pentru securitatea euroatlantica, in al doilea an de la inceperea agresiunii ruse asupra Ucrainei, liderii aliati vor evalua implementarea deciziilor adoptate la reuniunea de la Madrid din 2022, cand a fost adoptat si Conceptul Strategic in vigoare, cu accent pe consolidarea posturii aliate de descurajare si aparare. Un obiectiv important vizeaza si sprijinul politic si practic pentru Ucraina, precum si realizarea de progrese concrete in directia aderarii sale la Alianta. “Semnificatia deosebita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

