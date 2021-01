Decizii semnate de premierul Citu. Constanteannul Sebastian Bodu eliberat din functie si repus pe post in cateva zile

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Corpului de Control al Guvernuli, secretar de stat Daniel Dragos Tanasoiu a fost eliberat din functie de premierul Florin Cițu. Prim-ministrul a mai semnat alte 12 decizii de eliberare din funcție pentru consilierii de stat ai fostului premier, Ludovic Orban. Conform ultimelor decizii publicate…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 28 din 11 ianuarie a fost publicata Decizia primului ministru Florin Vasile Citu prin care incepand de ieri, Octavian Oprea, vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat, exercita atributiile presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei.Decizia…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 22 din data de 8 ianuarie au fost publicate o serie de decizii ale primului ministru al Romaniei Florin Vasile Citu. Prima dintre ele, cu numarul 30, se refera la exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre Tiberiu Horatiu Gorun a functiei…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1326 din 31 decembrie a fost publicata Hotararea nr. 1133 2020 privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou admisi pe piata fortei de munca in anul 2021. Astfel, conform actului normativ la care facem referire, pentru anul 2021 se stabileste…

- Decretul pentru numirea Guvernului Citu a fost publicat miercuri seara in Monitorul Oficial.In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1285 23.XII.2020 a fost publicat Decretul pentru numirea Guvernului Citu.Componenta Guvernului este urmatoarea:Florin Vasile Citu prim ministru; Ilie Dan Barna…

- Desemnat pentru a doua oara pentru functia de prim ministru, liberalul Florin Citu s-a facut remarcat drept un profesionist in domeniul finantelor, cu studii in strainatate. Foarte discret in privinta vietii personale, Florin Citu a lucrat in tara si in strainatate, in mediul privat, inainte de a…

- Fostul sef al politiei regionale catalane, recent eliberat de justitie dupa ce fusese acuzat de "rebeliune" in cursul tentativei de secesiune a Cataloniei in 2017, a fost repus in functie, au anuntat joi autoritatile regionale catalane, citate de AFP.Responsabilul regional de interne i-a "comunicat…

- Nicolae Ivaschescu, de la PMP, a fost eliberat din functia de secretar de stat in Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si numit secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, potrivit unor decizii ale premierului Ludovic Orban.In paralel, tot prin decizii…