- UPDATE 4 Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a anuntat, luni dupa-amiaza, ca a avut o discutie „foarte directa” si „dura”, la Moscova, cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, cerandu-i oprirea razboiului din Ucraina. „Discutia a fost foarte directa, deschisa si dura, nu a fost o vizita de prietenie.…

- UEFA a decis astazi sa sancționeze Belarus, țara care a facilitat accesul Rusiei in Ucraina.Comitetul Executiv al UEFA s-a reunit astazi și a decis ca toate cluburile și echipele naționale din Belarus care concureaza in competițiile UEFA vor fi obligate sa joace meciurile de acasa pe teren neutru. In…

- Comitetul Executiv al UEFA s-a reunit azi pentru a decide sancțiunile impotriva echipelor din Belarus, țara care a ajutat Rusia in invazia din Ucraina. Dupa ce naționala Rusiei și echipele de club au fost excluse din competițiile sub egida FIFA și UEFA, a venit randul echipelor din Belarus sa iși afle…

- In urma deciziilor inițiale adoptate de Consiliul FIFA și de Comitetul Executiv al UEFA, care prevedeau adoptarea unor masuri suplimentare, FIFA și UEFA au decis astazi, impreuna, ca toate echipele ruse, fie echipe reprezentative naționale, fie echipe de club, sa fie suspendate de la participarea in…

- Federatia Internationala de Tenis a decis, luni, excluderea Rusiei și a Belarusului din cele doua mari competitii pe echipe pe care le organizeaza, Cupa Davis si Billie Jean King Cup (fosta FedCup).

- Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal, intrunit in mod statutar, in prezența majoritații membrilor sai, domnii Gino IORGULESCU, Florea SPINU și Valentin IORDANESCU lipsind motivat, in conformitate cu art. 47 alin. (2) din Statutul Federației Romane de Fotbal la data de 22 februarie 2022,…

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…

- Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal Dambovița din data de 08 februarie 2022, intrunit in mod statutar in conformitate cu art. 41 alin. (2) din Statut, in prezența tuturor membrilor sai, adopta: Hotararea nr. 1 / 08.02.2022 1. Se aproba numerotarea carnetelor de legitimare/amatori…