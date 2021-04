Premierul Florin Cițu face declarații de presa dupa prima ședința de Guvern care a avut loc dupa tensiunile recente care au aparut in coaliție. Coaliția de guvernare a semnat, marți seara, un acord care stabilește ca Guvernul va funcționa in continuare in forma actuala. Partenerii de coaliție au ajuns la o ințelegere conform careia premierul nu mai poate demite niciun ministru fara consultari prealabile cu partidele fondatoare. The post Decizii luate in ședința de Guvern. Anunțul facut de premierul Cițu appeared first on Puterea.ro .