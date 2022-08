Stiri pe aceeasi tema

- “Pentru prima data in 30 de ani, Ministerul Economiei dedica o schema de ajutor de stat industriei prelucratoare. 300 de milioane de euro pot fi accesate de la 1 septembrie 2022, pentru urmatorii doi ani, de firmele care vor indeplini criteriile de eligibilitate publicate astazi pe site-ul ministerului”,…

- Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor de stat pentru Masura 4.1.1., prin care se acorda 358 milioane de euro pentru refacerea capacitatii de rezilienta microintreprinderilor si IMM-urilor. Lansarea apelului va avea loc la 23 august 2022 si se va incheia pe data de 29 august 2022, ora 23:59:59,…

- Producatorii agricoli care detin plantatii pomicole si viticole ar putea beneficia in acest an de un ajutor exceptional de 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, banii fiind asigurati din fonduri europene si nationale, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), potrivit…

- Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schema de ajutoare pentru Romania in valoare de 500 de milioane euro, pusa la dispoziție prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliența („MRR“) pentru a sprijini dezvoltarea de noi suprafețe impadurite. Masura…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna mai 2022, potrivit unui comunicat remis, joi, Agerpres. Suma autorizata la plata este in valoare de 1,436…

- Guvernul a aprobat, miercuri, instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, prin care se suplimenteaza cu aproximativ 28 milioane lei suma alocata pentru plata in anul 2022 a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata aferenta ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura The post Aproape 102 milioane lei, ajutor de stat la motorina acordat pentru 12.880 de fermieri appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Aproape…

- Noua Zeelanda a dezvaluit miercuri un plan de impozitare pentru gazele produse de oi și vaci, in incercarea de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera. Ar fi prima națiune care taxeaza fermierii pentru emisiile de metan de la animalele pe care le dețin, noteaza BBC.Țara gazduieste putin peste 5 milioane…