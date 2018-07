Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se reuneste marti in sedinta, iar conform liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ar urma sa fie adoptata o Ordonanta de Urgenta pe mediu care trebuie sa fi pusa in acord cu o Directiva europeana, acesta fiind singurul motiv pentru care sedinta Executivului are loc marti, si nu miercuri sau…

- Președintele Astrei, Dani Coman, a anunțat ca va ramane in conducerea giurgiuvenilor, in ciuda ofertelor pe care le-a primit in aceasta vara. In schimb nu e clar ca Gigi Mulțescu va mai continua. "Am avut trei oferte pe adresa mea. Doua dintre ele au fost de la cluburi din Liga 1, dar in cele din urma,…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 16 mai 2018, ora 13.00:I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanteVezi si: Toți utilizatorii de telefoane…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 10 mai 2018:I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE privind unele masuri sanctionatorii in domeniul radiocomunicatiilor2. PROIECT DE LEGE privind distributia de asigurari3.…

- In Monitorul Oficial a fost publicata Decizia nr. 1 asociatului unic al societatii Riverways S.R.L., Adriana Carmen Mironescu prin care a hotarat urmatoarele: 1. Cooptarea ca asociat a lui Laurentiu Mironescu.2. Majorarea capitalului social cu suma de 11.322 lei numerar, reprezentand aportul noului…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ROMNAV S.A., cu sediul in Braila, intrunita in sedinta in data de 26.04.2018 prima convocare , la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 80.6718 din capitalul social, si cu 81.0258 din totalul drepturilor de vot, aferente unui…