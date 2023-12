Decizii importante luate de AGEA societatii Xanadu Turism Constanta. Cine a fost cooptat in cadrul firmei

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatii societatii Damia Profi SRL au decis mutarea sediului social al firmei si infiintarea unui punct de lucru in Constanta. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Costea si Diana Babu, in calitate de asociati au decis mutarea sediului social al societatii in Constanta, Str. Pescarilor…

- Actionarii societatii Triumf Construct SA au luat mai multe decizii recent, care au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Mohammad Murad si Elena Paun au hotarat, in unanimitate, deschiderea mai multor puncte de lucru in Bucuresti, completarea obiectului de activitate al societatii dar si…

- Asociatul societatii Omega Livestock SRL a decis mutarea sediului firmei si a renuntat la mai multe coduri din obiectul secundar de activitate al societatii.Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Karazi Omran, a decis actualizarea datelor de identificare, precum si actul constitutiv, ale…

- Asociatii societatii Viticola SA s au reunit in Adunarea Generala a Asociatilor. In cadrul evenimentului, au luat mai multe decizii importanete pentru societate. .Se aproba majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 375.166,4, respectiv de la valoarea curenta de 93.791,6 lei la valoarea de…

- Unicul asociat al societatii Mobilelux By Vladimir S.A. a luat mai multe decizii ce privesc activitatea firmei.Astfel, Alin Ioan Ilea a decis schimbarea formei juridice a firmei din Mobilelux By Vladimir S.R.L. in Mobilelux By Vladimir S.A.De asemenea a decis mutarea sediului social al societatii in…

- Asociatii societatii NAUTICA CONCEPT S.R.L. au decis mutarea sediului pe strada Smaraldului din Constanta.Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial Pertsemlidis Drakos Karolos Pantelis si Rusa Marioara, asociati ai societatii sus mentionate, au hotarat actualizarea datelor de identificare a lui…

- Mostenitorii asociatului decedat Danciu Olimpia respectiv, in calitate de asociati ai societatii Decebal Service SRL au luat decizii importante pentru societate.Urmare a decesului asociatului, Danciu Olimpia, acestia au decis incetarea calitatii de asociat si administrator a defunctei Danciu Olimpia.Urmare…

- Adunarea generala ordinara a actionarilor a CT BUS SA a adoptat mai multe decizii.Astfel, actionarii au aprobat prelungirea contractului de mandat al lui Stefan Bitoleanu pentru o perioada de 2 luni, respectiv pentru perioada 13.08.2023 13.10.2023 si a continutului actului aditional la contractului…