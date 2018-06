Stiri pe aceeasi tema

- Alesii au solicitat inasprirea masurilor de securitate la Parlament, dupa protestele de saptamana trecuta de pe holurile Casei Poporului. Masura a fost solicitata, luni, in sedinta Biroului...

- Turcia organizeaza duminica alegeri parlamentare si prezidentiale, pe fondul cresterii somajului si inflatiei, ce lovesc dur in clasele de jos ale societatii turce si in micii comercianti, acestia fiind principala baza electorala a presedintelui Recep Tayyip Erdogan, care vrea consolidarea puterii.

- Scandal la Parlament! Mai multe mașini care ar aparține mișcarii #rezist s-au dus la Parlament pentru a-i provoca pe oamenii care s-au adunat acolo și urmeaza sa ajunga in Piața Victoriei, anunța Antena3.Mai multe mașini dau ocol Palatul Parlamentului și trec constant prin fața unde sunt parcate…

- Familia regala a Marii Britanii a cerut sporirea masurilor de securitate pentru printul George, la scoala si in plimbarile acestuia prin Londra, dupa ce un sustinator al ISIS a cerut retelei teroriste sa il atace pe baietel.

- Familia regala a Marii Britanii a cerut sporirea masurilor de securitate pentru printul George, la scoala si in plimbarile acestuia prin Londra, dupa ce un sustinator al ISIS a cerut retelei teroriste sa il atace pe baietel, potrivit TMZ.com.

- 116 :Eri s-au inscris la Olimpiada Interna:ionalE de MatematicE care se va desfE"ura la Cluj-Napoca in perioada 3-14 iulie. Sute de ambasadori, reprezentan:i ai misiunilor diplomatice, oficialitE:i ale statului roman "i mini"tri vor participa la festivitatea de deschidere, motiv pentru care se vor lua…

- Politia turca a arestat marti peste 50 de persoane la Istanbul, oras in care au fost luate masuri sporite de securitate in timp ce opozitia pregatea manifestatii cu prilejul zilei de 1 mai, relateaza AFP. In Turcia, Ziua internationala a muncii a fost marcata in trecut de confruntari intre manifestanti…

- Politia turca a arestat marti peste 50 de persoane la Istanbul, oras in care au fost luate masuri sporite de securitate in timp ce opozitia pregatea manifestatii cu prilejul zilei de 1 mai, relateaza AFP. In Turcia, Ziua internationala a muncii a fost marcata in trecut de confruntari intre…