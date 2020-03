Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban anunta ca statul roman ia masuri pentru a se asigura ca agentii economici nu vor renunta definitiv la angajati, guvernul urmand a sustine plata somajului tehnic al angajatilor acelor companii care trebuie sa reduca sau sa intrerupa activitatea.

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, anunța, in contextul decretarii starii de urgența, ca Executivul va pregati un set de masuri economice pentru a sprijini societațile economice afectate de criza generata de noul coronavirus, anunța MEDIAFAX.„Nu lasam pe…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca prima sedinta de Guvern dupa investire va avea loc, cel mai probabil, miercuri, actele normative care urmeaza sa fie adoptate vizand o mai buna actiune pentru limitarea raspandirii infectiei cu coronavirus si masuri de sprijin real al domeniilor economice afectate.…

- Executivul pregateste primele propuneri de masuri din cadrul starii de urgenta si va urma un prim val de masuri pentru angajatori, dar si pentru angajatii nevoiti sa intre in intrerupere temporara a activitatii, a scris duminica, pe pagina sa de Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat astazi, la inceputul ședinței de Guvern, ca Executivul isi va angaja raspunderea in Parlament pe alegerea primarilor in doua tururi. Masura a creat deja nemulțumire in cadrul opoziției parlamentare, PSD anunțand ca va trimite scrisori tuturor ambasadelor și oficialilor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri seara, la Ateneul Roman, ca in ședința de Guvern de joi, Executivul va proroga termenul de intrare in vigoare a legii privind dublarea alocațiilor copiilor. „Vom proroga pana la primul moment cand putem face rectificarea bugetara, anume 1 iulie”, a zis…

- Premierul Ludovic Orban a enumerat luni, la inceputul sedintei de Guvern, masurile pe care Executivul le va adopta prin ordonanta de urgenta:„Rezolvam o problema creata de atacul la CCR al PSD impotriva legii de corectare a OUG 114. Dupa cum bine stiti, o serie de masuri de reforma, pe care…