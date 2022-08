Stiri pe aceeasi tema

- 926 de candidați inscriși, cu 1.636 de opțiuni de examinare, au susținut, in perioada 18-21 iulie, examenele de atestare tehnico-profesionala pentru verificatori de proiecte și experți tehnici, anunța ministrul dezvoltarii, Cseke Attila. In acest moment, procedura de corectare a celor 1.748 de fișe…

- In perioada 27.06-18.07.2022, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au verificat 654 de unitati de vanzare cu amanuntul si alimentatie publica, fiind aplicate 138 de sanctiuni in valoare de 1.702.600 de lei. Au fost emise o ordonanța de interzicere a activitații si patru…

- In baza colaborarii dintre Liga Profesionista de Fotbal și Sport Consultancy D&D, s-a stabilit dezvoltarea aplicației oficiale Fantasy. Fantasy este un joc in care participanții creeaza echipe virtuale compuse din fotbaliștii reali ai unei ligi. Performanța acestor jucatori in meciurile propriu-zise…

- Sorana Cirstea s-a calificat cu greu in turul al doilea la Wimbledon, fiind astfel prima romanca care reușește aceasta performanța. Jucatoarea noastra a trecut in primul tur de sportiva Aleksandra Krunic (107 WTA), scor 7-6 (5), 7-6 (1). Meciul a durat o ora si 44 de minute. Sorana Cirstea a […] Articolul…

- Romania va avea pentru prima data doua echipe in grupele Ligii Campionilor. Volei Alba Blaj și CSM Targoviște s-au intarit considerabil, dar de luat in seama sunt și Rapid, Voluntari, Lugoj sau Dinamo. Prima liga de volei a Romaniei va fi in sezonul viitor una extrem de atractiva. Cel puțin […] Articolul…

- „Avand in vedere temperaturile ridicate inregistrate in ultimele zile, Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovița readuce in atenția angajatorilor obligațiile legale pe care le au, cu privire la asigurarea masurilor de protecție in ceea ce-i privește pe angajați, in perioadele caniculare”- se precizeaza…

- La sediul Federației Romane de Volei a avut loc o intalnire a conducerii forului cu reprezentanții cluburilor de Divizia A1, in care s-au stabilit cateva masuri care vor fi aplicate incepand din sezonul 2022/ 2023 in prima liga, atat la masculin, cat și la feminin. * S-a decis ca taxa […] Articolul…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, si intrunit in format mixt in data de 05.05.2022, cu prezenta a 13 membri (6 membri au participat fizic la sedinta de la sediul FRB iar alti 7 membri au participat online pe zoom), a adoptat…