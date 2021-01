Decizii de numiri si eliberari din functii semnate de primul ministru Citu. O decizie este pentru un constantean

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a semnat, vineri, decizii de eliberare din funcție dar și de numire a unor oficiali guvernamentali, actele fiind publicate in Monitorul Oficial. Viorel Grigoraș pleaca din funcția de secretar de stat la Transporturi, iar Amet Averol a fost eliberat din funcția de vicepreședinte…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 12 din 6 ianuarie 2021 a fost publicata Decizia nr. 20 2021 pentru modificarea Deciziei prim ministrului nr. 281 2020 privind constituirea Comitetului de coordonare strategica pentru implementarea Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda.In acest sens…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea nr. 1312 din 30 decembrie a fost publicat Ordinul privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru comuna Gradina, judetul Constanta.In urma analizelor de risc trimise de Directia de Sanatate Publica a judetului Constanta, INSP a avizat iesirea din carantina…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea VI numarul 238 din 23 decembrie a fost publicat Raportul anual in baza Legii 350 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile. Astfel conform actului normativ la care facem referire "in temeiul art. 18 din Legea nr. 350 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1271 publicat, putin inainte de miezul noptii, au fost postate doua acte respectiv Hotararea numarul 120 privind validarea mandatelor senatorilor si Hotararea 70 cu privire la validarea mandatelor deputatilor alesi la data de 6 decembrie 2020.La primul…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1190 a fost publicat Decretul nr 1047 7 decembrie privind desemnarea generalului Nicole Ciuca in calitatea de prim ministru interimar. Actul normativ este semnat de presedintele Romaniei Klaus Werner Iohannis. Despre Nicolae Ciuca Militar de cariera,…

- Ordinul nr. 4.660.030 din 19 noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Constanta, judetul Constanta. In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1112 20.XI.2020 a fosdt publicat Ordinul nr. 4.660.030 din 19 noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, joi, la Timisoara, ca ridicarea restrictiilor in cazul pelerinajului de la Iasi a reprezentat "o decizie operativa, pentru a salva o situatie care putea degenera". El a afirmat ca activitatea ministerului pe care il conduce presupune si anumite…