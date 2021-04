Stiri pe aceeasi tema

- Federatia franceza de tenis (FFT) a anuntat, marti, ca meciurile de calificare din cadrul turneului de Mare Slem de la Roland Garros se vor desfasura cu portile inchise, intre 24 si 28 mai. De asemenea, tabloul feminin va fi marit de la 96 la 128 de jucatoare, informeaza cotidianul L’Equipe. FFT a precizat,…

- Simona Halep (29 de ani, locul 3 WTA) a demonstrat ca se descurca excelent nu doar cu mingea de tenis, cat și cu cea de fotbal. Turneul de la Miami este programat intre 23 martie și 4 aprilie;Organizatorii turneului au stabilit tabloul principal. Simona va incepe din turul 2. In așteptarea turneului…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal, intrunit in mod statutar, in prezenta tuturor membrilor sai, in conformitate cu art. 47 alin. (2) din Statutul Federatiei Romane de Fotbal la data de 18 martie 2021, adopta urmatoarele decizii: Aproba cu unanimitate de voturi Hotararea Comitetului de…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, a discutat intr-o conferința de presa despre subiectul revenirii specatorilor pe stadioane in perspectiva Europeanului din aceasta vara, unde Capitala va gazdui patru meciuri. Chiar daca cifrele pandemiei cresc alarmant de la zi la zi, iar Bucureștiul…

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca a solicitat din nou Ministerului Tineretului si Sportului redeschiderea stadioanelor pentru suporteri, arenele sportive fiind "tinute inchise fara motiv". "Am solicitat Ministerului…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Tenis de Masa a decis ca jucatorii care se vor vaccina anti-COVID sa nu mai fie obligati sa se testeze pentru a participa la competitiile interne din luna februarie, informeaza, luni, site-ul oficial al FRTM, potrivit Agerpres. De asemenea, sportivii…

- UEFA a precizat ca lucreaza cu orasele gazda ale turneului final al Campionatului European de fotbal din aceasta vara pe patru scenarii, informeaza frf.ro. „UEFA lucreaza cu cele 12 orase implicate in turneul final pentru adoptarea unor scenarii in vederea disputarii meciurilor de la EURO 2020.…