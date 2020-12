Stiri pe aceeasi tema

- Politic Teleormanenii aflați in carantina ori izolare la data alegerilor parlamentare vor putea vota prin intermediul urnei speciale decembrie 1, 2020 11:53 Teleormanenii cu drept de vot, care vor fi in carantina sau in izolare la domiciliu, din cauza COVID-19, in locatia declarata ori intr-un spatiu…

- Alegerile parlamentare 2020 au loc pe 6 decembrie, data la care romanii sunt așteptați la urne sa-i aleaga pe deputații și senatorii din Parlamentul Romaniei pentru urmatorii patru ani. In urma scrutinului de duminica, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Conform Autoritatii…

- Cetatenii cu drept de vot aflati in carantina pot vota daca depun o cerere in acest sens insotita de decizia de carantina emisa de DSP Directiile de Sanatate Publica vor transmite pana cel tarziu in 5 decembrie birourilor electorale de circumscriptie lista persoanelor in privinta carora s a instituit…

- Directiile de Sanatate Publica vor transmite pana cel tarziu in 5 decembrie birourilor electorale de circumscriptie lista persoanelor in privinta carora s-a instituit izolarea sau carantina si cu privire la care s-a formulat cerere pentru votul prin urna mobila, conform unei decizii luate de Biroul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca pentru toate persoanele aflate in carantina sau izolare, urmare a faptului ca sunt contacti ai unor bolnavi COVID, se va asigura dreptul de vot si acestia vor putea solicita urna mobila, subliniind ca Directiile de Sanatate Publica sunt obligate sa emita deciziile…

- Klaus Iohannis: “Romania nu va intra in carantina generala dupa alegerile din 6 decembrie”. Romania nu va intra in carantina generala dupa alegerile din 6 decembrie, a subliniat, miercuri, președintele Klaus Iohannis. Intr-o conferința de presa la Palatul Cotroceni, el a precizat ca din analiza Institutului…

- Gabriela Firea, candidat PSD la Senat in București, a anunțat miercuri ca PSD a depus un amendament la legea electorala astfel incat romanii aflați in izolare din cauza crizei COVID-19 sa poata vota la alegerile parlamentare. Ea a lansat totodata o serie de critici la adresa Guvernului PNL.„Colegii…

- Cei care se afla in izolare la domiciliu sau carantina au posibilitatea sa voteze astazi folosindu-se de urna mobila. Numarul celor care au solicitat acest lucru este insa modest. Doar 135 de persoane au cerut sa voteze cu urna mobila. Potrivit președintelui Biroului Electoral Județean Liliana Tertiș,…