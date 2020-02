Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Xinhua anunța ca, duminica, președintele Xi Jinping a participat la o reuniune – sub forma de teleconferința – prezidata de Li Keqiang, consacrata actualei situații alarmante create de epidemia cu coronavirus. Scopul reuniunii a fost realizarea de progrese in activitatea de coordonare a prevenirii…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat, prin intermediul unui comunicat, ca pentru combaterea epidemiei cauzate de noul tip de coronavirus (2019-nCoV) in China și la nivel mondial este nevoie de 675 de milioane de dolari și de un plan care sa acopere perioada

- Masurile speciale pentru combaterea noului coronavirus impuse de Organizatia Mondiala a Sanatatii au fost luate si pe Aeroportul International Iasi, unde a fost organizat un dispensar de prima interventie pentru persoanele care vin din regiuni ale Chinei. Pana in prezent, nicio persoana nu a fost depistata…

- Un numar de trei marinari romani aflati in China au fost repatriati, urmand sa ajunga acasa, iar un altul urmeaza sa fie repatriat in curand, in contextul infectarilor cu noul coronavirus in aceasta tara. Alti peste 40 de marinari romani se afla pe nave, in diverse santiere din China, anunta Sindicatul…

- Directorul general al organizatiei a declarat starea de urgenta la scurt timp dupa ce s-a întors dintr-o vizita în China, unde a mers pentru a vedea care sunt masurile luate de autoritațile de acolo pentru a stopa raspândirea virusului. Starea de urgenta internationala a…

- Decizia OMS a fost motivata de faptul ca noul coronavirus continua sa se extinda și in afara Chinei."Principalul motiv nu e ce se intampla in China, ci ce se intampla in alte țari", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizatiei, intr-o conferinta de presa. Vom reveni cu amanunte.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat ”urgența mondiala”, astazi, din cauza epidemiei de coronavirus care se raspandește in afara Chinei, informeaza BBC."Motivul principal nu este ceea ce se intampla in China, ci ceea ce se intampla in alte țari", a declarat șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- Potrivit ultimelor bilanțuri transmise de corespondenții presei straine in China, vineri la pranz, existau 26 de morți și cel puțin 830 de persoane (circa peste 1.000) deja contaminate cu ucigașul coronavirus. Spitalele sunt supraaglomerate, motiv pentru care China a anunțat construirea rapida a unui…