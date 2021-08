Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura de teatru in dosarul interlopului care s-a laudat ca il va ucide cu pistolul pe șeful IPJ Dambovița și ii va arunca in aer cu grenada pe polițiștii care vor avea tupeul sa-i bata la ușa: judecatorii au respins acuzațiile de ultraj și de amenințare, arestandu-l pe suspect doar pentru ca a șofat…

- Un barbat a intrat miercuri in cladirea guvernului ucrainean si a amenintat ca va detona o grenada, potrivit poliției din Kiev, citate de Reuters. Barbatul ține un obiect in mana și striga ca are o grenada pe care o va detona, adaugand ca nu va „ieși viu” din cladire. Ulterior, potrivit unor fotografii…

- Interlopul care a transmis live, pe internet, imagini cu pistolul cu muniție letala și grenada pe care intenționa sa le foloseasca pentru a-l omori pe șeful IPJ Dambovița și pentru a-i arunca in aer pe polițiștii care vor avea tupeul sa ii bata la ușa are niște aliați de nadejde: judecatorii!

- Interlopul din Targoviște este un client vechi al Poliției din Dambovița. El a realizat transmisiunea live pe facebook dupa ce a ramas fara permis, fiind depistat in trafic conducand sub influența substanțelor interzise. S-a filmat, fluturand o arma incarcata cu gloanțe și o grenada, amenințandu-l pe…

- Cei trei „bombardieri” care au urmarit in trafic un activist și l-au batut sub nasul poliției au reușit sa obțina stramutarea dosarului in care se va decide marți daca vor fi eliberați.

- Inca o reușita a sistemului judiciar: dupa gafa comisa de Parchet și faptele cu iz penal savarșite de Poliție in dosarul șoferiței ucigașe, judecatorii au eliberat-o pe aceasta din „pușcaria” de la domiciliu, lasand-o sub control judiciar.

- Deocamdata nu s-a luat o decizie cu privire la Rosia Montana, a spus premierul Florin Cițu, luni. Potrivit acestuia, discutiile vor fi reluate la viitoarea sedinta a coalitiei de guvernare. „Rosia Montana s-a discutat. Inca nu s-a luat o decizie. Vom discuta din nou la urmatoarea sedinta de coalitie”,…

- Iustin Covei, fiul de judecator acuzat ca și-a sechestrat fosta iubita care abia nascuse, apoi a incalcat ordinul de protecție emis de instanța, a primit o prelungire a vacanței, la restaurantul de fițe, cu piscina, deschis la taticul acasa.