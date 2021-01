Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul noului an a prins-o pe Bianca Dragușanu in Dubai, loc despre care vedeta a mai vorbit, descriindu-l ca pe un taram magic unde are in plan sa se retraga. Astazi aflam ca treaba este pe cat se poate de serioasa. Diva a facut o mișcare importanta in acest sens, semn ca in curand se […] The post…

- Curtea de Apel Craiova a respins propunerea de prelungire formulate de procurorii DIICOT in dosarul de trafic de persoane și proxenetism in care este vizat și fostul soț al Biancai Dragușanu. Alex Bodi a fost plasat definitiv in arest la domiciliu intr-o comuna din județul Ilfov. Ce decizie au luat…

- In septembrie, Andreea Balan ”a sarbatorit” un an de la nunta in plin divorț. Deși detaliile nupțiale aratau ca cei doi iși vor dedica viața unul altuia, scenariul nedorit de nimeni adus de destin in realitate nu s-a terminat nici astazi, ba chiar a fost ”umplut” de declarații virulente din partea ambelor…

- Curtea Suprema de Justiție (CSJ) din Republica Moldova a respins luni acțiunea prin care fostul președinte moldovean Igor Dodon a vrut sa-i acționeze in judecata pe Klaus Iohannis și Ludovic Orban sub acuzația de implicare a unor persoane straine in campania electorala pentru alegerile prezidențiale…

- Mirel Radoi a ales sa continue la echipa naționala a Romaniei și va incerca sa duca Romania la Campionatul Mondial din 2022. A facut deja un pas important in acest sens, iar „tricolorii” au reușit sa urce in urna a doua valorica pentru tragerea la sorți. Selecționerul a decis sa nu mai continue razboiul…

- Metodele folosite Biserica Ortodoxa Romana (BOR) pentru colectarea banilor sunt tinute secrete. Nu se depun rapoarte de activitate, cifrele oficiale legate de veniturile din arende, exploatarea lemnului, chirii, vanzarea de obiecte de cult sunt ferecate sub sapte chei. newsweek.ro a incearcat, apeland…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu spune ca social - democrații cresc simțitor in sondaj, dupa ce a luat decizia de a scapa de anumite personaje cu probleme.Citește și: Donald Trump a IZBUCNIT: Vom merge la Curtea Suprema. Nu vreau sa mai gaseasca voturi la 4 noaptea "Noi ne-am facut o analiza…

- Ionuț Dolanescu a devenit, recent, proprietar cu acte-n regula al unui teren de 212 mp situat la o aruncatura de baț de km 0 al Capitalei, dupa ce Primaria Muncipiului București a „uitat” sa atace o hotarare judecatoreasca.