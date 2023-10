Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța, vineri, ca in urmatoarele doua saptamani vremea va fi mai rece decat in mod normal, mai ales in nordul țarii. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in saptamana 16 – 23.10.2023 valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru…

- Cristina Demetrescu a venit cu previziunile pentru anul 2024! Celebrul astrolog a vorbit și despre conflictele din Ucraina și Israel, dar și despre ce se va intampla in Romania, dupa cum veți vedea in randurile de mai jos. Previziunile Cristinei Demetrescu pentru 2024 Așadar, previziunile Cristinei…

- Toate pelerinajele in Tara Sfanta programate in urmatoarea perioada vor fi suspendate si amanate pana la restabilirea conditiilor depline de siguranta pe teritoriul statului Israel, a transmis luni Patriarhia Romana, preluata de Agerpres.

- Vreme deosebit de frumoasa pentru aceasta perioada a anului. In plina toamna, temperaturile nu dau semne ca vor sa scada, fiind chiar la limita unei canicule. Meteorologii anunța insa ca vremea rece urmeaza sa se instaleze in țara noastra, insa incepand cu data de 1 decembrie, cand se anticipeaza o…

- Romania a trecut ieri de Grecia cu 3-1 (25-16, 25-18, 23-25, 25-21) in Grupa D a Campionatului European, care se desfașoara la Tel Aviv, iar luni o intalnește pe Franța, campioana olimpica. Romania a intrat in partida cu Grecia, penultima de la Tel Aviv, avand in spate o infrangere clara cu Portugalia,…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a inregistrat in primul semestru al acestui an, rezultate operationale bune, pe fondul unui grad de utilizare mai mare al rafinariilor Petromidia si Vega, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2022, arata un comunicat de presa al KMG…

- Premierul Romaniei a anunțat o serie de masuri fiscale pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Primul minister vizat e cel al muncii. „Sunt ferm convins ca domnul ministru va va raspunde. Sunt masuri cu efect imediat. Ne luam termen pana la finalul anului. Nimeni nu ia masuri pompieristice.…