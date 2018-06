Stiri pe aceeasi tema

- Howard Schultz, presedintele executiv al Starbucks, a anuntat ca se va retrage din aceasta functie, dupa 36 de ani in care a gestionat expansiunea companiei de la o singura cafenea la un lant de peste 28.000 de cafenele in toata lumea, informeaza presa internationala.

- In timpul mandatului sau la firma, Starbucks a crescut de la 11 cafenele la peste 28.000 in 77 de tari, iar pretul actiunilor firmei a crescut cu 21.000%, scrie BBC, invocand date furnizate de companie. Preşedintele executiv al Starbucks, Howard Schultz, a declarat că îşi dă…

- Moon Jae-in, președintele Coreei de Sud, și Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, s-au intalnit sambata in zona demilitarizata intre cele doua țari, informeaza postul BBC News online, potrivit news.ro.Intrevederea neprogramata are loc in contextul in care cele doua parți continua eforturile…

- Gina Haspel, candidata aleasa de presedintele Donald Trump pentru a conduce CIA, s-a oferit sa renunte la acest post de teama ca un controversat program de interogare ii va pata reputatia si pe cea a Agentiei Centrale de Informatii a Statelor Unite, scrie agerpres.ro.

- Twitter a cerut celor peste 300 de milioane de utilizatori sa isi schimbe parolele dupa ce o defectiune tehnica a facut ca o parte din acestea sa fie stocate in format text in sistemul informatic al companiei, transmite Reuters, preluata de News.ro. Operatorul reţelei de socializare a anunţat…

- În contextul transformarilor accelerate, liderii companiilor vorbesc nediferențiat despre agilitate, îmbunatațire, managementul schimbarii. Se naște o contradicție între ceea ce spun și ceea ce fac. Pe de o parte nu mai au timp de nuanțe și subtilitați pentru ca trebuie sa faca…

- Presedintele ALDE, Calin Popesuc-Tariceanu, a declarat, luni, ca a facut evaluarea secretarilor de stat si a luat o decizie in acest sens, insa ca urmeaza sa o anunte cand va face schimbarile acestora, adpugand ca va fi o surpriza.

- Surpriza finalului de an in materie de muzica latino a fost, fara indoiala, "Corazon" de la Maluma. Piesa s-a auzit la toate petrecerile de Revelion iar acum, la doar cateva saptamani, clipul se apropie de un miliard de vizualizari pe YouTube