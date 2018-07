Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Tribunalului București i-au plasat sub control judiciar pe cei doi suspecți reținuți marți in dosarul morții paznicilor din Capitala, respingand propunerea de arestare preventiva a procurorilor. Inițial, cei doi barbati au fost reținuți pentru 24 de ore de catre procurorii Parchetului de…

- Cei doi frati care lucrau ca muncitori la un depozit sunt acuzati ca si au ucis trei colegi, toti paznici. Tinerii nu isi recunosc faptele.Suspectii sunt doi frati veniti din Vaslui care au mai trecut prin fata procurorilor si in urma cu un an, atunci cand un alt paznic a fost gasit mort. Barbatul insa…

- Cei doi barbati care au fost retinuti in cazul celor doi paznici gasiti morti, luni dimineata, intr-o cladire dezafectata din sectorul 6 al Capitalei sunt doi frati originari dintr-un sat din judetul Vaslui.

- Cazul celor doi paznici gasiti morti intr-o fabrica de ciment din Capitala deschide o ancheta dificila. Principalii suspecti sunt doi frati, muncitori la aceeasi fabrica. Tot ei sunt acuzati de uciderea unui alt paznic, gasit fara suflare anul trecut, tot in subsolul aceleiasi cladiri.

- Polițiștii au reținut noaptea trecuta in urma audierilor, doi suspecți, in cazul paznicilor uciși in Capitala, in noaptea de duminica spre luni. Potrivit anchetatorilor, atat suspectii, cat si victimele...

- Polițiștii au reținut doi suspecți, in cazul paznicilor uciși in Capitala, noaptea trecuta. Atat suspectii, cat si victimele erau angajati ai unei firme de paza din Bucuresti, iar obiectivul lor era o fabrica din sectorul 6, locul unde au și fost descoperite cadavrele a doi barbați. EXCLUSIV/ Misterul…

- Doi barbati in varsta de 52 de ani, respectiv 65 de ani, au fost gasiti morti in incinta unei fabrici de ciment pe Bulevardul Timisoara din Capitala, relateaza Romania TV. Cei doi lucrau ca paznici ai fabricii si au fost gasiti decedati si impachetati in folii de plastic. La fata locului au ajuns la…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au inceput urmarirea penala fata de un medic de la Spitalul Pantelimon din Capitala, acuzat de luare de mita si participatie improprie la fals intelectual.